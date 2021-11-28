Güreş Antrenörlerinden Eroğluna hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Güreş Antrenörleri Tolgahan Karataş, Erdoğan Karaali ve Karate Antrenörü Aynur Karataş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na yeni seçilen Şeref Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Şuhut'lu Güreş Antrenörleri geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şeref Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Şuhut'lu güreşçiler Karataş, Karaali ve Karate Antrenörü Karataş Başkan Eroğlu ile bir süre sohbet ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Eroğlu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Şuhut'lu Güreş Antrenörleri Karataş, Karaali ve Karate Antrenörü Karataş ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Eroğlu'na teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR