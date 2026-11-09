Güreş Federasyonu Başkanı Türkiş, yağlı güreş lisesi için MEB'le koordineli çalışıyor - Son Dakika
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Güreş Federasyonu Başkanı Türkiş, yağlı güreş lisesi için MEB'le koordineli çalışıyor

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreş lisesi kurulması için Milli Eğitim Bakanlığıyla koordinasyon halinde olduklarını belirtti. Türkiş'e göre proje hayata geçtiğinde genç güreşçiler eğitimlerini aksatmadan spor yapabilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "yağlı güreş lisesi" kurulması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İbrahim Türkiş, AA muhabirine açıklamasında, federasyonun geride kalan dört yıllık çalışmalarını, hedeflerini, geleneksel güreşlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerini ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

"Genç federasyon" olmalarına rağmen dört yıllık süreçte önemli başarılara imza attıklarını aktaran Türkiş, ikinci mali genel kurulda faaliyetlerinin oy birliğiyle ibra edilmesinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Genel kurul delegelerine teşekkür eden Türkiş, "Federasyonumuz aslında genç bir federasyon. Bu yıl dördüncü yılımızı tam anlamıyla dolduruyoruz. Ancak bu dört yıla çok büyük işler sığdırdık. Elde ettiğimiz başarılar ve yakaladığımız ivme, mali genel kurulumuzda oy birliğiyle ibra edilmemizi sağladı. Delegelerimiz bize güç ve kuvvet verdi, önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla ilgili ışık tuttular." diye konuştu.

Gelecek yıl lig güreşleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonlarını daha başarılı şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Türkiş, uluslararası organizasyonlarda da çıtayı yükseltmek istediklerini dile getirdi.

Türkiş, başarıyla düzenledikleri dünya şampiyonasının gelecek organizasyonlarda daha ileriye taşınmasını hedeflediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl çok başarılı yaptığımız lig güreşlerimizi, Kırkpınar güreşimizi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası güreşimizi önümüzdeki yıl daha başarılı olacak şekilde organize etmeyi planlıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz dünya şampiyonasından da bir adım öteye giderek daha başarılı bir organizasyon ortaya koymak istiyoruz. Diğer dallarımızı da mümkün olduğunca uluslararası hale getirmeyi hedefliyoruz. Reytingimiz ve izlenme oranlarımız çok yüksek. Gelecekte bazı dallarımızı olimpik bir spor haline getirmek için çalışma ve gayret gösteriyoruz."

"Yağlı güreş lisesi kurmak için çalışıyoruz"

Geleneksel güreşlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve altyapının güçlendirilmesi için okul sporlarına ağırlık vereceklerini belirten Türkiş, özellikle gençlerin farklı geleneksel güreş branşlarıyla tanışmasını sağlayacak çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Yağlı güreşin kendine özgü yapısı nedeniyle okullarda uygulanmasının zor olduğunu ancak diğer geleneksel güreş dallarının okul sporlarına dahil edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Türkiş, altyapının gelişmesinde başarılı sporcuların örnek oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Gençlerin eğitim ve spor hayatını birlikte sürdürebilmeleri için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildiren Türkiş, yağlı güreş lisesi kurulması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle genç güreşçilerin eğitimlerini aksatmadan spor yapabileceklerini vurgulayan Türkiş, sözlerini şöyle tammaladı:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuda koordinasyon halindeyiz. İnşallah bunu başarıyla tamamladığımızda gençlerimize hem okul hayatlarını hem de spor hayatlarını sürdürme imkanı sunacağız. Örgün eğitimi yeterli olmayan sporcuların geleceğe emin adımlarla yürümesi çok kolay değil. Bu anlamda eğitimle sporun birlikte ilerlemesini sağlayacağız. Eğitimi ihmal etmeyeceğiz. Biz ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Güçlü bir camiayız, güçlü bir yapıyız. Federasyonumuz da güçlü. Bize güvenmeye devam etsinler. Tüm branşlarımızda çok daha iyi, çok daha güzel ve başarılı organizasyonları Türk halkına sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
İbrahim TürkişTürkiyeEğitimSporSon Dakika

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