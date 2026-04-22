Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi

22.04.2026 23:17
A Milli Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini elde etti.

A Milli Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Şampiyonada milli güreşçiler; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde önemli bir başarıya imza attı. 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bıraktı ve tarihe geçti.

63 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0 teknik üstünlükle geçip, çeyrek finalde Azerbaycanlı Ziya Babashov'u da 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde U23 Dünya Şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile karşılaşan Kamal, başa baş geçen mücadelede 6-5 mağlup oldu. Bronz madalya maçında ise Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Murat Fırat Avrupa ikincisi

67 kiloda Murat Fırat, turnuvaya Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Guendez Nifri'yi ise 4-1 mağlup ederek başladı. Çeyrek finalde Dünya üçüncüsü Ermeni Slavik Galstyan karşısında üstün bir performans sergileyen milli güreşçi, rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'i 4-0 gibi net bir skorla geçerek finale adını yazdırdı. Finalde ise Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşan Fırat, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 7-5 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

72 kiloda Cengiz Arslan ise ilk turda Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i 6-0 öndeyken tuşla mağlup etti. Milli güreşçi çeyrek finalde Avrupa ikincisi Macar Krisztian Vancza'yı 4-3'lük skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibine mağlup olan Arslan, bronz madalya maçında Hırvat rakibi Pavel Puklavec karşısında son ana kadar süren mücadeleyi 7-6 kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
