Güreş Milli Takımları\'nın Paris 2024 Olimpiyatları için yeni teknik kadroları açıklandı

- Güreş Milli Takımları'nı Paris 2024 Olimpiyatları'na götürecek yeni teknik kadrolar açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Güreş Federasyonu, erkeklerde yeni milli takım teknik ekiplerini açıkladı. Teknik kadrolar Sarıyer'de kampta olan serbest ve grekoromen güreş milli takımlarının başında görevlerine başladı. Yeni teknik ekipler, hem Türk Güreşi'ni seneye Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na götürecek hem de alt yaş gruplarında başarılar elde eden gençlerle deneyimli isimleri kaynaştırarak güreşin geleceğini inşa edecek.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibi Nazmi Avluca, Cenk İldem, Bayram Özdemir ve Mahmut Altay'dan oluşuyor. Bu ekibin Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda toplam 22 madalyası ve yine toplam 6 olimpiyat katılımı bulunuyor. Nazmi Avluca, 10 yıl arayla iki kez Dünya Şampiyonu olmuş, ikinci şampiyonluğunu 33 yaşında kazanmış, iki kez "Dünyanın En Teknik Güreşçisi" seçilmişti.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibi ise Abdullah Çakmar, Levent Kaleli ve Tevfik Keleş'ten oluşuyor. Üçü de yüksek lisans sahibi olan teknik adamlardan Abdullah Çakmar 2010'dan beri A Milli Takım'da görev yapıyor. Levent Kaleli ve Tevfik Keleş de son dönemde gerek A Milli düzeyde gerekse U20 ve U23 düzeyinde elde edilen büyük başarılarda teknik ekiplerde yer aldılar.