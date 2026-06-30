Güreş Süper Lig Finalleri Hakkari\'de Başladı

2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde başladı.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk ve buzulların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen finallerde, 8 kulüpten yaklaşık 200 sporcu mücadele ediyor.

Finallerin açılış programına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit de katıldı.