Güreş Süper Ligi Samsun'da başladı, 12 takımdan 240 sporcu mindere çıktı

Güreş Süper Ligi Samsun'da başladı, 12 takımdan 240 sporcu mindere çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu 1. etap müsabakaları Samsun'da başladı. Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakalara 12 takımdan 240 sporcu katılıyor; karşılaşmalar 21 Kasım'da sona erecek.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakaları, Samsun'da başladı.
Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Sezonu Büyükler Güreş Süper Ligi'nin 1. etap müsabakalarına, 12 takımdan 240 sporcu katılıyor.
Sezonun ilk karşılaşmalarında takımlar, minderde kıyasıya mücadele etti.
Yarın yapılacak karşılaşmalarla devam edecek 1. etap müsabakaları, 21 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: AA
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