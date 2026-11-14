Güreş Süper Ligi Samsun'da başladı, 12 takımdan 240 sporcu mindere çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakaları, Samsun'da başladı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Sezonu Büyükler Güreş Süper Ligi'nin 1. etap müsabakalarına, 12 takımdan 240 sporcu katılıyor.

Sezonun ilk karşılaşmalarında takımlar, minderde kıyasıya mücadele etti.

Yarın yapılacak karşılaşmalarla devam edecek 1. etap müsabakaları, 21 Kasım'da sona erecek.