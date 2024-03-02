- Gürkan Kocabıyık: "Sahip olduğumuz puan, oyuncuların sahada alacağı riskleri etkiliyor"
İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Ankara Keçiörengücü karşısında 2 puan kaybettikleri için mutsuz olduklarını dile getirerek, "Sahip olduğumuz puan, oyuncuların sahada alacağı riskleri etkiliyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, Eyüp Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Bugün zor bir maç oynadık. Rakibimiz ligin zor ve koşan takımlarından bir tanesi. Bugün sahada iki takım da pozisyon anlamında üretken olamadı. Ama kıran kırana bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Sahip olduğumuz puan da oyuncuların sahadaki hareketlerini ve alacakları riskleri etkiliyor. İki hafta önce yine burada Boluspor'a karşı puan kaybetmiştik. Bugün de 2 puan kaybettik. Bu durum bizi üzdü. Ligde zaman daralıyor. Haftaya Kocaelispor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. O maçtan puan veya puanlarla dönüp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Erdoğan'ın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medyada dikkat çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder attı. Maçta Hatayspor'un bir golü üst direkten döndü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında toplamda 40 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takım oldu. Ayrıca, 14 deplasman maçının 10'unda kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki 9. golüne ulaştı. Müsabakanın 40. dakikasında tek vuruşla topu filelere gönderen Ünder, takımının 2. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.
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