Gürsu'da futsal turnuvası heyecanla başladı - Son Dakika
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Gürsu'da futsal turnuvası heyecanla başladı

30.03.2022 09:58
Gürsu'da futsal turnuvası heyecanla başladı

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Gürsu Futsal Turnuvası, dostluğun samimiyeti ve rekabetin heyecanıyla başladı.

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Gürsu Futsal Turnuvası, dostluğun samimiyeti ve rekabetin heyecanıyla başladı.

Gürsu kamu kurum personellerinden oluşan takımların da yer aldığı Futsal Turnuvası, 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Gürsu Futsal Turnuvası'nın başlangıç vuruşunu, Gürsu Gençlikve Spor Müdürü Halim Tuğluoğlu ve MHP Gürsu İlçe Başkanı Muhammet Tahir Akdağ ile birlikte yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sporun dostluk ve birleştiricilik yönüyle bir araya gelen sporsever hemşehrilerimizin heyecan dolu müsabakalarda mücadele verecekleri turnuvanın başlangıç vuruşunu yaptık. Spor yapma imkanlarını oluşturduğumuz spor tesislerimizle geliştirdiğimiz ilçemizde, sporun her dalında yapılan bu faaliyetlere de destek olarak, hemşehrilerimizi spor yapmaya da teşvik ediyoruz.Tüm sporcularımıza, sporla dolu, sağlıklı ömürler ve müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Futsal Turnuvası'nın başlangıç vuruşunun ardından sporculara tek tek başarılar dileyen Başkan Işık, takımlarla çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında başlayan müsabakayı protokol üyeleriyle birlikte izledi. - BURSA

Gürsu'da futsal turnuvası heyecanla başladı
Gürsu'da futsal turnuvası heyecanla başladı

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Hisarcık, gençlik, Futsal, Gürsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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