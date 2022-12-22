Haaland'a Mbappe soruldu! Yanıtı futbolseverleri tatmin etmedi

Borussia Dortmund'da sergilediği başarılı performansın ardından Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibinde de istatistikleri altüst etti. Norveçli yıldız, kendisini Mbappe ile Messi-Ronaldo kıyasına benzer bir kıyaslamaya tabi tutmayacağını belirtti.

"BEN KENDİMİ KİMSEYLE KARŞILAŞTIRMAM"

Erling Haaland yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam." ifadelerini kullandı.

"ZLATAN'IN ZEKASI EN İYİSİ"

Zlatan Ibrahimovic'ten övgüyle bahseden Haaland, "Bir çok iyi şey yaptı ve yapmaya devam ediyor. Malmö'den müthiş bir çalışma şevkiyle bugünlere geldi. Onun kadar büyük ve onun kadar esnek bir vücuda sahip olmak inanılmaz. Zlatan'ın zekası belki de şuana kadar görülenlerin en iyisidir." dedi.