Haaland, de Bruyne ve City'nin diğer yıldızlarının sezon öncesi çalışmalarına dönüş görüntülerine göz atın.

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Kaynak: Dugout

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Haaland, De Bruyne ve City yıldızları sezon öncesi çalışmalarına döndü - Son Dakika

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