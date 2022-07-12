Haaland, De Bruyne ve City yıldızları sezon öncesi çalışmalarına döndü - Son Dakika
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Haaland, De Bruyne ve City yıldızları sezon öncesi çalışmalarına döndü

12.07.2022 17:00

Haaland, De Bruyne ve City'nin diğer yıldızlarının sezon öncesi çalışmalarına dönüş görüntülerine göz atın.

Haaland, de Bruyne ve City'nin diğer yıldızlarının sezon öncesi çalışmalarına dönüş görüntülerine göz atın.

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Kaynak: Dugout

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haaland, De Bruyne ve City yıldızları sezon öncesi çalışmalarına döndü - Son Dakika

Bu haber Dugout tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Dugout tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Dugout kurumudur.

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SON DAKİKA: Haaland, De Bruyne ve City yıldızları sezon öncesi çalışmalarına döndü - Son Dakika
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