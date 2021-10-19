Bucaspor 1928 yönetimi Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda Eskişehirspor'u 4-0 yenerek zirve yarışına ortak olan Bucaspor 1928'de yönetim, Mersin'den İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahne ile makamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Şahne'ye yapılan ziyarette Başkan Cihan Aktaş, Asbaşkan Mehmet Sevinç, yöneticiler Erdal Gökhan ve Bülent Bademci hazır bulundu. Şahne'ye isminin yazılı olduğu 35 numaralı forma hediye eden Bucalı kurmaylar, Bucaspor 1928'in iç saha maçlarına Şahne'yi davet etti. Şahne de ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek takım hakkında bilgi aldı.