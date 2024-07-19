Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi'ndeki Tenis Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi'ndeki Tenis Kursunu Ziyaret Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi\'ndeki Tenis Kursunu Ziyaret Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi Erciyes Parkı'nda düzenlenen tenis kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Özdoğan, yaz kurslarının çeşitli spor branşlarında hizmet verdiğini ve sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine vurgu yaptı.

19.07.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi Erciyes Parkı'nda haftanın 5 günü düzenlenen tenis kursunu ziyaret etti. Burada hem tenis oynayan, hem de kursiyerlerle sohbet eden Başkan Özdoğan "Yaz kurslarımız dolu dolu geçiyor. Tenis, yüzme, voleybol, jimnastik, basketbol gibi birçok branşta 8 hafta boyunca kurslarımız devam edecek. Spor yapalım, sağlıklı kalalım" dedi.

Yaz kurslarında çeşitli branşlarda hizmet veren Hacılar Belediyesi tenis kursuna katılımla dikkat çekiyor. İlçe içerisinde yer alan parklarda tenis konusunda da sahaların olması bu spora tercihi de artırdı. Erciyes Mahallesi Erciyes Parkı'nda haftanın 5 günü düzenlenen tenis kursunu ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tenis kurslarının her yaş grubuna hitap ettiğini belirterek, 150 kursiyerin katıldığı ve 8 hafta sürecek olan bu kursların yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Başkan Özdoğan, kursların sadece spor yapma fırsatı sunmadığını, aynı zamanda sosyal bir ortam sağladığını ve katılımcıların sağlıklı yaşam için önemli bir adım attığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Erciyes Mahalle Parkı'nda bulunan Tenis kortundayız. Her yaş grubuna hitap eden bir kursumuz haftanın 5 günü yapılıyor. 150 kursiyerimiz var ve 8 hafta boyunca devam ediyor. Bu yoğun tempoda gelip hem arkadaşları görmek istedik hem hocalarıma teşekkür etmek hem de kursiyerlerle bir sohbet etmek istedim. Aynı zamanda ilk tenis dersimi de hocalarımdan aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle güzel bir alanı kullanalım, spor yapalım, 3 dakikada olsa 30 dakikada olsa sağlıklı kalalım. Yaz kurslarımız dolu dolu geçiyor. Tenis, yüzme, voleybol, jimnastik, basketbol gibi birçok branşta 8 hafta boyunca devam edecek inşallah. Vatandaşlarımız burada hem keyif alacaklar, hem güzel vakit geçirecekler hem de sağlıklı yaşam adına ciddi bir adım atılmış olacaklar. Kurslarımız özellikle yaz aylarında öğrencilere hitap etse de tenis alanında yaş farkı gözetmeksizin herkese hitap ediyor. 'Gelen ben de öğrenebilir miyim?' diyen herkese destek oluyoruz. Ben hocalarıma da teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi'ndeki Tenis Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi'ndeki Tenis Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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