Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporculara elverişli alanlar sunuyor - Son Dakika
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Spor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporculara elverişli alanlar sunuyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporculara elverişli alanlar sunuyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar'ın coğrafi konumu itibariyle sporculara elverişli alanlar sunduğunu belirtti. Belediye başkanlığının yanı sıra HADAK (Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü) Spor Kulübü'nün de başkanı olan Özdoğan, HADAK da sporcuların kayak dalında birçok başarıya imza attığını vurguladı.

20.07.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar'ın coğrafi konumu itibariyle sporculara elverişli alanlar sunduğunu belirtti. Belediye başkanlığının yanı sıra HADAK (Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü) Spor Kulübü'nün de başkanı olan Özdoğan, HADAK da sporcuların kayak dalında birçok başarıya imza attığını vurguladı. Başkan Özdoğan, "15 kişilik dağ kayağı sporcumuz yeni sezona 2800 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda yüksek irtifa kampı yaparak hazırlanıyorlar" dedi.

Kış döneminde katıldığı yarışmalarda başarılı sonuçlar elde eden Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü sporcuları yaz döneminde kamplarını 2800 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda yapıyorlar. Sporcuların yaz döneminde burada yaptıkları kampı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve kış döneminde başarılı sonuçlara imza attıklarını ifade eden Hacılar Belediyesi ve aynı zamanda kısa adı HADAK olan Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü Başkanı Bilal Özdoğan, "Sütdonduran Yaylası'nın zorlu ve çeşitli doğa koşulları, sporcuların hem fiziksel hem de mental olarak gelişmesine olanak sağlıyor. Kamp boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarla sporcular, yaklaşan yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyoruz" dedi.

HADAK Spor Kulübü antrenörü Gülay Bölükbaşı ise sporcuların dayanıklılığını ve performansını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, kampın çok verimli geçtiğini ve sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti. Yüksek irtifa antrenmanlarının sporcular üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ifade eden yetkililer, bu tür kampların devam edeceğini söyledi.

Bölükbaşı, "Bizlere bu kamp imkanını sağlayan Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyoruz. Kampımızda çeşitli antrenmanlar ve aktivitelerle sporcularımızın performanslarını en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Yapacağımız çalışmalarla yeni sezonda da başarılara imza atmayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporculara elverişli alanlar sunuyor - Son Dakika

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