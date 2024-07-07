Hacılar Erciyesspor A Takımı Mehmet Susamış'a emanet - Son Dakika
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Spor

Hacılar Erciyesspor A Takımı Mehmet Susamış'a emanet

Hacılar Erciyesspor A Takımı Mehmet Susamış\'a emanet

Hacılar Erciyesspor A Takımı, yaz spor okulu, spor akademisi ve altyapı takımları Mehmet Susamış'a teslim edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Susamış'a başarılar diledi.

07.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Hacılar Erciyes spor A Takımı, yaz spor okulu, spor akademisi ve tüm yaş gruplarındaki altyapı takımları Mehmet Susamış'a emanet edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Kulübü'nün tüm faaliyetlerinin başına sportif ve teknik direktör olarak getirilen Mehmet Susamış'a ve takımlara başarılar diledi.

Hacılar Erciyesspor takımı BAL Ligi'nde istenileni vermemesi nedeniyle bir alt ligde mücadelesine devam edecek. Takımdaki yaşanan sportif anlamdaki gelişmelere değinen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Mehmet Susamış Hocamız ile birlikte genç ve dinamik bir A takımı kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hacılarımızı bir futbol ve spor merkezi yapma çalışmalarımıza ara vermeden gayretle devam ediyoruz. Hacılarımızın ve Kayserimizin gençlerine ve çocuklarına, güzel tesislerimizde ve deneyimli ekiplerle en iyi şekilde spor hizmeti ve eğitimi sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

Hacılar Erciyesspor Başkanı Yusuf Hakan Özdemir ise yaptığı açıklamada; "A Takım yapılanma çalışmalarına da başladık. Yakında A takım antrenmanlarımız başlayacak. Amacımız hem spor faaliyetlerinde başarılar elde etmek hem de gençlerimize sahip çıkmak olacak. Mehmet Susamış Hocamız önderliğinde yapılan bu yeni oluşumun hocamıza, Hacılarımıza ve Hacılar Erciyesspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor A Takımı Mehmet Susamış'a emanet - Son Dakika

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