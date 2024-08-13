Spor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde 3 yeni isimle anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezonda öncesi kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler genç ve dinamik bir takım kurarak yeni sezonda iddialı ekipler arasında yer almak istiyor. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Hacılar Erciyesspor dış transfer kadrosuna 3 önemli ismi dahil etti. Sarı-lacivertliler Kayserigücü FK'dan 1995 doğumlu forvet oyuncusu Cüneyt Egemen Karagöz, Hisarspor'dan 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Yasin Tarım ve Kayseri Simya Koleji'nden 1997 doğumlu forvet oyuncusu Arif Can Saraçlı'yı kadrosuna kattı.

Düzenlenen törenle 3 yeni isim ile sözleşme imzalayan Hacılar Erciyesspor'da transferler devam edecek. - KAYSERİ