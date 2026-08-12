Hacılar Erciyesspor Hakan Bahran'la Güçlendi
Hacılar Erciyesspor, tecrübeli oyuncu Hakan Bahran'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor, dış transferde tecrübeli oyuncu Hakan Bahran'ı kadrosuna kattı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon Kayseri Şekerspor forması altında şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncusu Hakan Bahran'ı renklerine bağladı.
Takıma dahil olarak çalışmalara başlayan Hakan Bahran yeni sezonda Hacılar Erciyesspor forması altında başarılı olmak istiyor.
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