Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret

30.03.2022 14:14
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Hacılar Erciyesspor'un yönetimi Başkan Özdoğan'ı ziyaret ederek 38 numaralı forma hediye etti.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Hacılar Erciyes spor'un yönetimi Başkan Özdoğan'ı ziyaret ederek 38 numaralı forma hediye etti. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan yöneticileri tebrik ederek "Amatör camiaya ayrı bir renk ve heyecan katmış olduk" dedi.

Hacılar Erciyesspor Kulüp Yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özdoğan şöyle konuştu:

"Hacılar Erciyessporumuz BAL liginde. Teknik anlamda da Hacılarımız ballandı. Gerçekten farklı bir heyecan yaşıyoruz. Sezona başlarken oluşturduğumuz yeni ekip, yeni kadro, yeni stadımız taraftarımızın maçlarda her zaman iç saha dış saha fark etmeksizin destek olması, yönetimimizin üstün gayretleri belediye olarak yasal çerçevede üzerimize düşen yaptığımız sorumluluklar, maddi manevi ekipler birleşince nelerin başarılabileceği bir kez daha gösterildi. Bu noktada öncelikle takımımızı, hocamızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte profesyonel çizgimizden ödün vermeden tecrübelerimizle ilçemize yakışır amatör camiaya yakışır güzellikleri spor camiasına sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Açıklamaların ardından kulüp yöneticileri Başkan Özdoğan'a isminin yazılı olduğu 38 numaralı formayı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ

Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret

YORUMLAR
500
Manda yoğurdu Hacılar'dan yenir Manda yoğurdu Hacılar'dan yenir Tanju Alan: 'Hedeflerimiz Kayseri için' Tanju Alan: 'Hedeflerimiz Kayseri için'

Bilal Özdoğan, Amatör Lig, Hacılar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:55 Sadakatsiz dizisi bu akşam ekranlarda! Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacak?
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement