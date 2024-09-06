Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde çeyrek finale çıktı.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, son 16 turunda Polonya'dan Michal Nalewajek'le karşılaştı.
Rakibini 15-5 yenen Hakan Akkaya, çeyrek finale yükseldi. Hakan Akkaya, çeyrek finalde bugün TSİ 13.40'ta İtalyan Matteo dei Rossi'yle karşı karşıya gelecek.
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