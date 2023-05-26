2021 Eylül ayında 85 milyon euroya DigitalBits ile anlaşan Inter, kulübe hiç ödeme yapılmadığı için karşılaşmalara göğüs sponsoru olmadan çıkmaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalyan devi, sponsorluk için sürpriz bir görüşme yapıyor.
Calciomercato.com'da yer alan habere göre, Inter, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk Hava Yolları ile göğüs sponsorluğu için görüşmeler yapıyor. İtalyan devi ile THY'nin anlaşması durumunda Inter, Manchester City ile oynanacak final maçına göğsünde "Turkish Airlines" yazılı formayla çıkabilir.
Hakan Çalhanoğlu'nun da görüşmelerde kilit rol oynadığı konuşulurken, tarafların anlaşması durumunda Inter formalarında sezonun kalanında Türk Hava Yolları göğüs sponsoru olarak bulunacak.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu - Son Dakika