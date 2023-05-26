Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu

26.05.2023 16:59

Forma göğüs sponsoru ile ödeme alamadığı için yolları ayıran Inter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Türk Hava Yolları ile görüşüyor. İtalyan devi, THY ile anlaşması durumunda Manchester City ile oynayacağı finale göğsünde "Turkish Airlines" yazılı formalarla çıkabilir. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun da görüşmelerde kilit rol oynadığı konuşuluyor.

2021 Eylül ayında 85 milyon euroya DigitalBits ile anlaşan Inter, kulübe hiç ödeme yapılmadığı için karşılaşmalara göğüs sponsoru olmadan çıkmaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalyan devi, sponsorluk için sürpriz bir görüşme yapıyor.

THY, INTER'E GÖĞÜS SPONSORU OLABİLİR

Calciomercato.com'da yer alan habere göre, Inter, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk Hava Yolları ile göğüs sponsorluğu için görüşmeler yapıyor. İtalyan devi ile THY'nin anlaşması durumunda Inter, Manchester City ile oynanacak final maçına göğsünde "Turkish Airlines" yazılı formayla çıkabilir.

MİLLİ FUTBOLCU KİLİT ROLDE

Hakan Çalhanoğlu'nun da görüşmelerde kilit rol oynadığı konuşulurken, tarafların anlaşması durumunda Inter formalarında sezonun kalanında Türk Hava Yolları göğüs sponsoru olarak bulunacak.

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Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu

Türk Hava Yolları, Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu - Son Dakika
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