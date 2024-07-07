Hakan Çalhanoğlu: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık - Son Dakika
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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya yenilerek elenmelerinin ardından Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti. Çalhanoğlu, gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını ve turnuvada edindikleri tecrübenin kendilerine katkı sağlayacağını söyledi.

07.07.2024 02:13
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuva boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek son dakikaya kadar kendilerine destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Hakan Çalhanoğlu, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle takım arkadaşlarıma. Herkesin mutluluğu benim için her zaman önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Hocamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ederim. Sonuçta bir ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik. Ancak konu milli takımsa işler değişiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Her maç bize son dakikaya kadar destek çıkan taraftarlarımıza, ülkemize teşekkür ediyorum. Onlara bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını dile getiren milli oyuncu, "Yolumuz uzun. Kaybettik, kabul etmemiz gerek. Bu da futbolun bir parçası. 2-1'den sonra şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Buralara kadar gelmemizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık. Genel anlamda turnuvada tüm takımlar, 1-0 öne geçtiğinde geriye yaslanıyor. Neden böyle bilmiyorum ama bugün bizde de böyle oldu. Çok geriye yaslandık. 5 dakikada iki gol yedik. Bu biraz bizi kırdı. Sonuçta yine denemeye çalıştık. Uzun toplarla şans bulduk ama değerlendiremedik." diye konuştu.

Turnuvada edindikleri tecrübenin kendilerine katkı sağlayacağını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Bu turnuva bizi öne taşıyacaktır. EURO 2032, bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik, bu da bizim için ayrı bir gurur. Çoğu oyuncumuzun ilk turnuva tecrübesi. Burada tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması bizim için çok önemliydi. Duygusal anlar yaşadık. Bu da futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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