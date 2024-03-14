Hakan Çevik, Hindistan'da altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, Takımının Performansından Memnun

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Gisdol, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, takımının iç sahada ve deplasmanda iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Ayrıca, lige verilecek aradan önce bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını da aktardı.