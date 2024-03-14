Hakan Çevik, Hindistan'da altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Spor

Hakan Çevik, Hindistan'da altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakan Çevik, Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde yarışarak finale kaldı. Finalde altın madalya kazanan Hakan Çevik, aynı zamanda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Diğer milli sporcu Tayyar Sinankılı ise müsabakayı 51. sırada tamamladı.

14.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda altın madalya alan milli sporcu Hakan Çevik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde yarışan Hakan Çevik, 636,2 puanla 4. sırada yer alarak finale kaldı.

Finalde 255,1 puan atarak altın madalyanın sahibi olan Hakan, aynı zamanda Paris 2024 kotası aldı.

Organizasyonun son gününde aynı kategoride yarışan milli sporcu Tayyar Sinankılı ise müsabakayı 51. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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