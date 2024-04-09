Hakan Kutlu: Göztepe, hak ettiği bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Hakan Kutlu: Göztepe, hak ettiği bir galibiyet aldı

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından yapılan basın toplantısında, Göztepe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi. Kutlu, takımının oyuna bir türlü dahil olamadığını ve istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

09.04.2024 01:25
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- Hakan Kutlu: "Göztepe, hak ettiği bir galibiyet aldı"

İZMİR - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün günümüzde değildik, oyuna bir türlü dahil olamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bugün gerçekten hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Biz bugün oyuna iyi başlayamadık, birinci dakika dolmadan yaptığımız bireysel hata yüzünden gol yedik. İlk 20-30 dakikada yediğimiz bu golün tedirginliğiyle Göztepe bize üstünlük kurdu. İlk yarının son 15 dakikası oyunu dengeler gibi olduk. Belki pozisyona giremiyorduk ama pozisyon da vermiyorduk. Oyun dengede gitti. İkinci yarı ilk yarının tersine iyi başladık. Gol pozisyonuna giremiyorduk ama yine dengeli bir oyun vardı. Tabii ki 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra da Göztepe çok diri, çok istekli ve fiziki açıdan iyi bir takım. Önemli üstünlükleri var. Bugün günümüzde değildik. Oyuna bir türlü giremedik. İstediğimiz sonucu alamadık. Bundan sonraki maçlarımızda en iyi sonuçları alıp bu ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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