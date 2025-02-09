Hakan Kutlu\'ya Plaket Takdim Edildi

Spor

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüpte üçüncü yılını tamamlayan Teknik Direktör Hakan Kutlu'ya plaket verdi.

Erzurumspor FK tarafından yapılan paylaşımda, "Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, geçtiğimiz günlerde Erzurumspor camiamız altında 3. yılını tamamlayan kıymetli teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Sevgili hocamızı yürekten tebrik ediyor, büyük Erzurumspor ailemizle beraber uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM