Hakan Reçber Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Hakan Reçber Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Reçber, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

08.08.2024 15:06
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakan Reçber Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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