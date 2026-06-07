Hakan Safi Seçimi Kaybetti - Son Dakika
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Hakan Safi Seçimi Kaybetti

07.06.2026 21:56
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Hakan Safi, Fenerbahçe genel kurulunda yenildiklerini açıkladı ve camiaya teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda gördükleri kadarıyla yenildiklerini söyledi.

Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün Chobani Stadı'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimi takip ettiklerini belirten Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben, Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası, eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz (Yıldırım) başkanı tebrik ediyorum. Ben, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim." ifadelerini kullandı.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Safi, "Bize oy vermeyenleri anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da zamana bırakacağız. Nasıl bir Fenerbahçe olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe için sorumluluklarım devam ediyor. Her şey Fenerbahçe için." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakan Safi, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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