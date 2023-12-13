 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Meler'in sağlık durumu iyi, sadece gözünde ufak bir şişlik bulunuyor.

13.12.2023 - 10:56,  Güncelleme: 10:58
Abone Ol

Ankaragücü- Rizespor maçının ardından Ankaraspor Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

Pazartesi günü oynanan MKE AnkaragücüÇaykur Rizespor maçı sonrasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler, kaldırıldığı Acıbadem Ankara Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu oldu. Meler, aracına binerken, basın mensuplarını selamladı.

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Mehmet Yörübulut, Hakem Meler'in son durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Herkese geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hocamızı iyilik haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gayet güzel şekilde taburcu ettik. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Ama şu an için herhangi bir, gözündeki ufak bir şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz."

Yörübulut, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yörubulut, soru üzerine; "Kendisi sporcu olduğu için, her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş, sadece. Eski bir fıtığı vardı. Tedbir amaçlı boyunluğunu taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok, şu an için" dedi.

Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankaragücü, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi - Son Dakika


12:04
Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement