Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi - Son Dakika
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Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi

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Hakemler Dosyası\'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
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Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Savcılık ifadeleri tamamlanan Kol "şike ve teşvik", Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HAKEMLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol 'Şike ve Teşvik' suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YASİN KOL'UN İFADESİ

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Hakem Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. 

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Merkez Hakem KuruluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    Dursun Özber yargılanacaksın Allahın izniyle sonun geldi 3 4 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    EVET DURSUN ÖZBEK TEK TEMIZ KULUP BASKANIDIR. İKI ŞIKECI ,BIR BAHISCI BASKAN. TIK YOK YASIN FENEVIN KOL U 4 1
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Bu işler böyle hakem bozuntuları yarına kalır ama yanınıza kalmaz 4 0 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    ülke bk çukurunda. siyasetcisi, hakimi savcısı, sporcusu yolsuzluktan, sanatçısı uyusturucudan 3 0 Yanıtla
  • 7d4s47nnnz 7d4s47nnnz:
    keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner 2 0 Yanıtla
  • Doğukan Aga Doğukan Aga:
    Yasin kol maşa idi, kimin emir eri olduğunu herkes biliyor. Arkasındaki adamı neden almıyorlar. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi - Son Dakika
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