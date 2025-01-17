Suudi Arabistan takımı Al-Fateh ile anlaşan Hakim Ziyech hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı.
Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor - Son Dakika
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