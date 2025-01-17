Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor - Son Dakika
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Spor

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor

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Galatasaray, yabancı kontenjanını düşürmek amacıyla Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ancak Faslı futbolcu, sözleşmesinin feshi için sezon sonuna kadar olan alacaklarını talep ediyor. Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcunun bu talebini karşılamak için çözüm arayışına girdi.

17.01.2025 11:18
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Suudi Arabistan takımı Al-Fateh ile anlaşan Hakim Ziyech hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı.

ALACAKLARININ HEPSİNİ İSTİYOR

Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor
Hakim Ziyech, Galatasaray\'ın sabrını sınıyor

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Son Dakika Spor Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emir Konez:
    oliviera da aynısını yaptı. son kuruşuna kadar aldı. adamlar haklılar tabii o kontratları yaparken biraz düşünülecekti. parasının tamamı verilecekse sezon sonuna kadar kadroda tutun. maç kadrolarına almayın en iyisi. olmadı lisansını askıya alın. 46 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Postalayin gitsin şu çöl faresini 28 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    adam eşşeği sağlam kazığa bağlamış...hadi bakalım 26 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    siz olsanız paranızı bırakır mısınız 12 11 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bi halta yaradığı yok 18 2 Yanıtla
  • Burak Bahcvn:
    hade yallah 10 1 Yanıtla
  • yakup suri :
    vazgeçmek yok aslan ziyech :) ulan ne günlerdi stadda taraftarlara 3 lü çektirdin geldiğin gün daha dün gibi :) 3 6 Yanıtla
  • recep balcı:
    adamları transfer etmek için binbir türlü yalanla kandırın sonra da göndermek için bahane arayın imzayı attırana kadar her şeye evet diyen işiniz bittiği zaman tarafına bakmayın adamlar söke söke alırlar hem de parasını 6 0 Yanıtla
  • idris Akan:
    Alacaklar tabi imza boşuna mı taılıyor 2 0 Yanıtla
  • idris Akan:
    bi kere haber yapılışı bile yanlı haberi yapan arkadaş site seni işten atsa para yok dese tm mı diyecak 2 0 Yanıtla
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