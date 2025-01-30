Süper Lig devi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" ifadeleri yer almıştı.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika sahada kaldı. Ziyech, Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkarken, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika
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