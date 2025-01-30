Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu

Geniş Video İzle

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu. Katar ekibi Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Galatasaray, daha önce yaptığı açıklamada Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirmişti.

30.01.2025 16:56  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" ifadeleri yer almıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika sahada kaldı. Ziyech, Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkarken, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
Hakim Ziyech\'in yeni adresi resmen belli oldu

Suudi Arabistan, Hakim Ziyech, Galatasaray, Hakim, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    bir daha kuzey afrika futbolcusu gelmesin Galatasaray'a mümkünse... 74 6 Yanıtla
    Engin Metinel:
    neden ki 0 1
    Serdar Ozen:
    salah gelse . 0 1
  • Talat Yelbuz:
    BIR DAHA FAS TUNUS CEZAYİR GALATASARAY KAPISININ ONUNDEN GECMESIN 50 6 Yanıtla
  • Engin Metinel:
    yaşa fenerbahceeee 11 19 Yanıtla
  • Osman A:
    FASlıların hepsi FASa fiso. 26 2 Yanıtla
  • 541154:
    orda uyur artık 14 2 Yanıtla
  • monşer null:
    hayırlı olsun 12 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.