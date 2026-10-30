Hakimi\'den sıra dışı performans! PSG, rakibini beşledi

Fransa Ligue 9. hafta maçında Le Havre ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Oceane'da oynanan mücadeleyi PSG, 5-1 kazandı.

HAKIMI'DEN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Le Havre, 18. dakikada Josh Maja'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip PSG, 26. dakikada Mika Marcel Godts ile skora denge getirdi. Fransız temsilcisi, 28 ve 55. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle skoru 3-1 yaptı. PSG, 62. dakikada bu kez Senny Mayulu ile bir gol daha buldu ve fark 3'e çıktı. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, 69. dakikada Hakimi'nin attığı golle skoru 5-1'e geitrdi ve Faslı oyuncu hat-trick yaptı. Hakimi ayrıca 2 de asist yaparak maçı 5 gol katkısıyla tamamladı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükselten PSG, liderlik koltuğunda yer aldı. Ev sahibi Le Havre ise 2 puanla son sırada kalmaya devam etti.