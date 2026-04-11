Hakkari Basketbol Turnuvası'nın Şampiyonu Milli Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari Basketbol Turnuvası'nın Şampiyonu Milli Eğitim

Hakkari Basketbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Milli Eğitim
11.04.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'deki basketbol turnuvasının kupasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı.

Hakkari'de kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Basketbol turnuvası kupasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı aldı.

Hakkari'de kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Basketbol Turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvaya 10 kurum takımı katıldı. Turnuva sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi takımları finalde karşılaştı. Final müsabakasında rakibini 60-50 mağlup eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyonluğa ulaştı. Devlet Hastanesi takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasını Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan da izledi. Taşyapan, sporun kurumlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Müsabakanın ardından şampiyon takıma kupa ve madalyaları Vali Taşyapan tarafından verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari Basketbol Turnuvası'nın Şampiyonu Milli Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:45:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Hakkari Basketbol Turnuvası'nın Şampiyonu Milli Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.