Hakkari\'de Tarihi Güreş Finalleri

Hakkari, Türk ve dünya güreş tarihinde bir ilke ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2025-2026 sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, 3 bin 500 rakımda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Kısmen karla kaplı Cilo Dağı eteklerinde düzenlenen bu tarihi organizasyon, Türkiye'de ve dünya güreş literatüründe bir ilk olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılında milli park ilan edilen Cilo-Sat Dağları, bu kez buzul gölleri ve eşsiz doğasının yanı sıra dev bir spor organizasyonuyla kapılarını açtı. Bölgede ilk kez resmi güreş müsabakaları düzenlenirken, sporseverler de organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Müsabakaları yerinde takip etmek isteyen yaklaşık 2 bin kişi, zorlu yolculukların ardından sabahın erken saatlerinde vadiye ulaştı. Bir gün öncesinden bölgeye gelen vatandaşlar ise karlı dağların eteklerinde çadır kurarak kamp yaptı.

Şampiyonlar er meydanında

Final müsabakalarında Türkiye'nin önde gelen kulüpleri şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Organizasyonda şu kulüpler bünyesinde mücadele eden ve aralarında Avrupa ile dünya şampiyonlarının da bulunduğu yaklaşık 100 sporcu er meydanına çıktı.

"Dünya güreşi açısından tarihi bir anlam taşıyor"

Müsabakaları izleyenler arasında yer alan şampiyon güreşçi Taha Akgül, organizasyonun hem Türkiye hem de dünya güreşi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İlk kez 3 bin metre rakımda ve açık havada resmi bir güreş organizasyonu düzenlendiğini belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Bu ölçekte açık havada gerçekleştirilen bir organizasyon daha önce yapılmadı. Halen karların erimediği 3 bin rakımda, eşsiz doğanın içerisinde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Güreşin görünürlüğünü artırmak amacıyla böyle bir karar aldık ve müsabakalar başarılı şekilde devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Hakkari Valiliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah organizasyonu kazasız belasız tamamlayacağız." - HAKKARİ