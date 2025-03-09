Hakkari\'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası sona erdi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvasına 6 takımdan 36 kadın sporcu katıldı. Müsabakalar boyunca sporcular hem rekabetin hem de dayanışmanın keyfini yaşarken, tribünlerden gelen destek de turnuvaya ayrı bir coşku kattı. Dereceye giren takımların ödülleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal tarafından verildi. - HAKKARİ