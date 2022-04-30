Hakkarigücü rakip tanımıyor - Son Dakika
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Hakkarigücü rakip tanımıyor

30.04.2022 15:35
Hakkarigücü rakip tanımıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücüspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı takımını 5-1 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücüspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı takımını 5-1 yendi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi. Maçın genelinde rakibine üstünlük sağlayan Hakkarigücüspr, konuk takımı 5-1 yenerek puanını 43'e çıkardı.

Maçın ardından Vali Akbıyık, sahaya inerek Hakkarigücüspor takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik etti. - HAKKARİ

Hakkarigücü rakip tanımıyor
Hakkarigücü rakip tanımıyor

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Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Kayserispor: 1 Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Kayserispor: 1 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İlkadım Belediyesi, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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