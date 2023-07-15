Süper Lig'in iki devini birbirine düşürdü! Beşiktaş ile prensipte anlaşan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Süper Lig'in iki devini birbirine düşürdü! Beşiktaş ile prensipte anlaşan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'la sözleşme imzaladı

15.07.2023 12:02

Türk futbolunda uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hikayesi yaşandı. Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile her konuda anlaşmasının ardından Galatasaray'ın devreye girmesiyle kararını değiştirdi ve sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil Dervişoğlu, Türk futbolunda uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hikayesi yazabilir. Beşiktaş ile her konuda anlaşan ve kontratları isteyen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından siyah-beyazlı yöneticilerin telefonlarına çıkmadı. Milli futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİN TELEFONLARINI AÇMADI"

Beşiktaş muhabiri Murat Özen konuya ilişkin verdiği bilgide, "Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ı okeyledikten sonra kontratları istemiş. Uçak biletini çözün dedikten sonra Beşiktaş yönetiminin telefonlarını açmadı. Galatasaray'ın devreye girip aldığı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Halil Dervişoğlu'nun karar değiştirdiği ve Galatasaray'ı seçtiği belirtiliyor. Milli futbolcu, daha önce kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Son Dakika Spor Süper Lig'in iki devini birbirine düşürdü! Beşiktaş ile prensipte anlaşan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'la sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in iki devini birbirine düşürdü! Beşiktaş ile prensipte anlaşan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
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