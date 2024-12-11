Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar - Son Dakika
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Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar

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Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçında düdük çalan Halil Umut Meler, verdiği kararlarla mücadelenin önüne geçti.

11.12.2024 09:49
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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk- Bayern Münih maçında düdük çaldı. Söz konusu maçı Bayern Münih 5-1 kazandı.

SPİKER BİLE ANLAYAMADI

Öte yandan Halil Umut Meler'in, Bayern Münih'in golünü iptal ettiği pozisyon geceye damga vurdu. Meler, Bayern Münih'in 66. dakikadaki golünü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bayern cephesi Meler'in bu kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.

Halil Umut Meler\'den Devler Ligi\'ne damga vuran kararlar

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Buna gereken cevabı yeşil sahada verdik... Eziktaslı ferAT bozuk saat gibi ilk defa doğru bi şey çıkt ağzından. Bozuk saat senden daha akıllı gerçi o günde 2 kez doğruyu gösterebiliyor la :D 51 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şunu yeşil sahalardan görmek istemiyoruz artık 29 6 Yanıtla
  • Eren Ismail Oguz:
    Avrupdanda dayak yiyecek 21 2 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat eser in ann nnaasıı hakem olsa daha iyi yönetir futbolcular nasıl kayarlar belli olmaz 13 3 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Yüz verdik astarını istiyor.Şımarık... 10 3 Yanıtla
  • Ahmet ÖZTÜRK:
    Geseli görünce hemen penaltı veriyor 2 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ferhat oç eser nickli gvatgeneKarısını feda etmeye gelmiş oe 2 5 Yanıtla
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