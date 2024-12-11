Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk- Bayern Münih maçında düdük çaldı. Söz konusu maçı Bayern Münih 5-1 kazandı.
Öte yandan Halil Umut Meler'in, Bayern Münih'in golünü iptal ettiği pozisyon geceye damga vurdu. Meler, Bayern Münih'in 66. dakikadaki golünü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bayern cephesi Meler'in bu kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar - Son Dakika
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