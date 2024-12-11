Halil Umut Meler\'den Devler Ligi\'ne damga vuran kararlar

Ankaragüçlüyüz:

Buna gereken cevabı yeşil sahada verdik... Eziktaslı ferAT bozuk saat gibi ilk defa doğru bi şey çıkt ağzından. Bozuk saat senden daha akıllı gerçi o günde 2 kez doğruyu gösterebiliyor la :D