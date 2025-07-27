Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e kötü haber geldi.
Süper Lig'in en formda ve deneyimli isimlerinden biri olan 38 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Meler, atletik koşu testini geçemedi.
Tecrübeli isim, Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşecek yeni testlerde de başarısız olursa Süper Lig'de görev alamayacak ve Trendyol Birinci Lig'e gönderilecek.
Halil Umut Meler dışında ayrıca üst klasman yardımcı hakemlerinden Serkan Çimen, Hakan Yemişken ve Samet Çavuş'un koşu testlerinde başarısız olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir - Son Dakika
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