Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City turladı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City, 5-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Sporting CP ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk etti. Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği, yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlendiği, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler'in görev yaptığı maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.

İlk maçta deplasmanda rakibini 5-0'lık skorla mağlup eden Manchester City, kendi sahasında aldığı 0-0'lık skorla çeyrek finale ulaşan taraf oldu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sezonun geri kalanında Süper Lig orta hakem listesinden çıkartılan Abdulkadir Bitigen, Manchester City - Sporting CP maçında asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev yaptı.