Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçını Yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak'ta İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

27.01.2025 19:27
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçını Yönetecek - Son Dakika

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