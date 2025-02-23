Haliliye Belediyesi, Gençler İçin Spor Kurslarını Artırıyor - Son Dakika
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Spor

Haliliye Belediyesi, Gençler İçin Spor Kurslarını Artırıyor

Haliliye Belediyesi, Gençler İçin Spor Kurslarını Artırıyor

Haliliye Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda spor kurslarının sayısını artırarak, jimnastik ve tekvando dersleri sunuyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın destekleriyle açılan kurslar, uzman antrenörler eşliğinde eğitim imkanı sunarak gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunuyor.

23.02.2025 13:22  Güncelleme: 13:24
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Haliliye Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla spor kurslarının sayısını artırıyor. Çeşitli dallarda hizmet veren kursların kapsamını genişleten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, jimnastik ve tekvando kurslarıyla genç sporculardan yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençliğe ve spora desteklerini sürdüren Haliliye Belediyesi, gençlerin hem spor yapmalarına hem de disiplinli bir şekilde eğitim almalarına imkan tanıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren ve çeşitli dallarda eğitimlerin devam ettiği spor kurslarının yoğun ilgi görmesi üzerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Profilo İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda jimnastik ve tekvando kursu açtı. Gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesi ve spor alışkanlığı kazanması adına açılan kurslarda, uzman antrenörler eşliğinde öğrencilere eğitim veriliyor. Kursiyerlere jimnastiğin temel kurallarını öğreten antrenörler, çocukların bedensel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için esneklik, denge ve koordinasyon becerilerini artırmaya yardımcı oluyor. Tekvando kursunda ise gelişimlerine sağladıkları katkının yanı sıra kendilerini savunma yetilerini geliştiren öğrenciler, özgüven kazanıyor. Sağlıklı bireyler yetişmesi, gençlerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için Haliliye Belediyesi bünyesinde sayısı artırılan spor kursları, minik sporcular tarafından yoğun ilgi görüyor. 7 ile 15 yaş aralığındaki gençlere yönelik açılan tekvando ve jimnastik kursu yoğun katılım ile başlarken, öğrenciler sağlanan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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