Haliliye Belediyesi\'nden Minik Sporculara Judo Eğitimi

Haliliye Belediyesi judo kurslarına katılan minik sporculara donanımlı bir eğitim sunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, salon sporlarına yatırımlarını devam ederken spor salonlarında verilen ücretsiz judo eğitimleri, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, bünyesindeki Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi, Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Sabiha Özlek Spor Salonu'nda şampiyon sporcular yetişiyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Sporla büyüyen bir nesil" vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, salon sporlarına yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi, Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Sabiha Özlek Spor Salonu'nda düzenlenen judo kursları, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde, sporcular temel judo teknikleri olan fırlatma, yakalama ve vurma uygulamalarıyla disiplinli bir şekilde çalışıyor. İlk kez sporla tanışma imkanı bulan çocuklar, akranlarıyla birlikte hem eğleniyor hem de spor kültürü kazanıyor. Konsantrasyon, özgüven ve koordinasyon gibi becerilerin de gelişmesine katkı sunan judo kursları, gençlerin gelecekte profesyonel sporcu olmalarına da zemin hazırlıyor.

Eğitimler sayesinde sporla iç içe bir yaşam biçimi kazandıklarını belirten kursiyerler, sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi, sporun her dalında gençlerin yanında olmaya ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA