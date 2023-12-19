09:35 •
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir•
09:35 •
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin•
09:31 • •
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda. Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Halkbank Erkek Voleybol Takımı Berlin Recycling Volleys ile karşılaşacak - Son Dakika