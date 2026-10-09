Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'daki Giganci Siatköwki Turnuvası'nda Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-22 kazanan Ankara temsilcisi, sonraki setleri kaybetti; yarın üçüncülük maçında Spor Toto ile karşılaşacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenen Giganci Siatköwki Turnuvası'nda Polonya ekibi Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 mağlup oldu.
Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ankara temsilcisi ilk seti 25-22 kazanırken, ikinci seti 25-22'lik skorla kaybetti. Polonya temsilcisi üçüncü seti 26-24, dördüncü seti ise 25-23 aldı ve karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın turnuvanın son gününde üçüncülük maçında Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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