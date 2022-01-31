Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Tallinn Technical University ile karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımını ağırlayacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maç saat 17.30'da başlayacak. İki takımın anlaşmaları ve CEV'in onayıyla iki müsabaka Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank'ın milli orta oyuncusu Oğuzhan Karasu, 2022'nin en önemli maçına çıkacaklarını belirtti.

CEV Challenge Kupası şampiyonluğunun Halkbank'a çok yakışacağını vurgulayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak her kulvarda şampiyonluğa talibiz. Sezon başından bu yana o güdüyle hareket ediyoruz. Ana hedefimiz, son düdük çaldığında kupaya ulaşmak. Bunun için camia olarak kenetlendik. Teknik heyet, oyuncular ve yönetim bu amacı hayata geçirmek için gereken sinerjiyi üretiyoruz. Tallinn'i burada saygıyla ağırlayıp, yarı finalist olarak lig maçına odaklanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz."