Halkbank Erkek Voleybol Takımı yarın OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Bosna Herkes ekibi OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Bosna Herkes ekibi OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak. TVF Başkent Salonu'nda oynanacak müsabaka 14.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 9 Aralık Perşembe günü iki takımın anlaşması gereği yine Ankara'da saat 17.00'de oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son Dakika

2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?

Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu

Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım