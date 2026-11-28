Halkbank, Fenerbahçe Medicana'yı 160 dakikada 3-2 mağlup ederek 8'de 8 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı setlerde 27-25, 24-26, 23-25, 25-20 ve 15-12'lik sonuçlarla 3-2 yendi. 160 dakika süren maçın ardından Başkent ekibi ligde 8'de 8 yaparken sarı-lacivertliler ikinci yenilgisini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Sarı
Halkbank: Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Kaziyski, Darlan (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Jendryk, Ertuğrul Gazi Metin)
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Muhammed Kaya)
Setler: 27-25, 24-26, 23-25, 25-20, 15-12
Süre: 160 dakika (36, 38, 36, 29, 21)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Başkent ekibi ligde 8'de 8 yaparken sarı-lacivertliler ikinci yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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