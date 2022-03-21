Halkbank, Fransa'dan kupayla dönmek istiyor - Son Dakika
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Halkbank, Fransa'dan kupayla dönmek istiyor

21.03.2022 11:43
Halkbank, Fransa'dan kupayla dönmek istiyor

CEV Challenge Kupası final rövanşında yarın deplasmanda Fransa'nın Narbonne Volley takımıyla karşılaşacak Halkbank'ta seyircisinden oyuncusuna, antrenöründen masörüne kadar herkes kupayı kazanmaya odaklanmış durumda.

CEV Challenge Kupası final rövanşında yarın deplasmanda Fransa'nın Narbonne Volley takımıyla karşılaşacak Halkbank'ta seyircisinden oyuncusuna, antrenöründen masörüne kadar herkes kupayı kazanmaya odaklanmış durumda.

Narbonne Arena'daki maç TSİ 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Karşılaşmada Halkbank'ın galibiyeti kupayı başkent ekibine kazandıracak. 3-0 ve 3-1'lik rakip üstünlüğünde ise altın set oynanacak, 3-2'lik Halkbank yenilgisi halinde de kupa yine Türkiye'ye gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenörler ile diğer çalışanların görüşlerine yer verildi.

Halkbank'ın 1. yardımcı antrenörü Burak Emre Dirier, şöyle konuştu:

"Avrupa'da övünerek anlatacağımız bir mazimiz var. Bu maziye yakışır bir şampiyonluk yaşama ihtimali içinde olmak çok mutlu ediyor. Final oynamayı çok seviyor, mümkün oldukça tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bu bizim gibi genç antrenörler için çok değerli ve çok önemli tecrübeler. İlk maçta bizi yalnız bırakmayan Ankara seyircisi Fransa'da olmayacak ama onların desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Halkbank ailesine, mazimize ve taraftarımıza yakışan ve hakkedilmiş bir şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Sezonun ilk kupasını müzemize getirmeyi hedefliyoruz."

Alan antrenörü Metin Razbonyalı, yardımcı antrenör Alper Burak, istatistik antrenörü Ali Rıza Metin, kondisyon antrenörü Mahir Emre Can ve Erencan Kütük, takım doktoru Dr. Ömer Serkan Kara, fizyoterapist Baran Akay ve masör Eren Toker de oyuncular kadar heyecanlı olduklarını ve kupayı Ankara'ya getireceklerine inandıklarını ifade ettiler.

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Halkbank, TRT Spor, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank, Fransa'dan kupayla dönmek istiyor - Son Dakika


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