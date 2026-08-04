Halkbank Kadınlar Ligi Fikstür Çekimi Yarın
2026-27 sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi yarın saat 11.00'de yapılacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'ndaki fikstür çekimi, saat 11.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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