Halkbank kupa maçına odaklandı

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

CEV Challenge Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley'de kayıpsız ilerleyen Halkbank, çeyrek finalde eşleştiği Arkas Spor ile Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Yavuz Akdemir-Koray Yılmazgil hakem ikilisi yönetecek.

Çeyrek finalde rakiplerini eleyen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Kupayı kazanan takım, CEV Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

"Yılı galibiyetle kapatmak istiyoruz"

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arjantinli smaçör Nicolas Bruno, Dörtlü Final için önlerinde bir maç kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu zor bir adım, bunun farkındayız. Arkas Spor ne denli güçlü bir takım olduğunu lig maçında bize gösterdi. Her türlü saygıyı hak ediyorlar. Biz Halkbank olarak üç kupaya da odaklanmış durumdayız. Bu hedeflerimizden şaşmamak adına Arkas Spor'u saf dışı bırakmak için çok çalıştık. Bunu da sahaya yansıtıp yeni yıla mutlu girmek istiyoruz."