
Halkbank, Lublin'e 3-2 Yenildi

12.02.2026 22:38
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Lublin'e 3-2 mağlup oldu. Setler 26-24, 16-25, 24-26, 26-24, 11-15 ile tamamlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Sliwka, Sotola)

Bogdanka LUK Lublin: Mc Carthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda, Young (Hoss, Malinowski, Prokopczuk)

Setler: 26-24, 16-25, 24-26, 26-24, 11-15

Süre: 130 dakika (28, 25, 30, 28, 19)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-2 yenildi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Ankara ekibi, ilk bölümde 13-10 öne geçerek Polonya temsilcisine mola aldırdı. Setin kalan dakikalarında konuk takım önce 21-21'i ardından 24-24'ü yakalasa da, Halkbank ilk seti 26-24 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Bogdanka LUK Lublin, setin ilk dakikalarında 1-5 üstünlük sağlayarak Halkbank'a mola aldırdı. Bir ara 9 sayılık farka (9-18) ulaşan Polonya temsilcisi, set boyunca üstünlüğünü koruyarak ikinci seti 16-25 kazandı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Halkbank, oldukça çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümlerinde geriden gelerek 24-24 eşitliği yakalasa Bogdanka LUK Lublin 24-26'lık skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin ilk bölümünde Kaziyski'nin sayılarının da katkısıyla Halkbank, 11-7'lik skor avantajı yakaladı ve rakibine mola aldırdı. Setin son dakikalarında Polonya ekibi 3 sayı geriden gelerek 24-24'lük eşitliği sağladı. Ankara ekibi, Kaziyski'nin kullandığı set sayısını alarak dördüncü seti 26-24 kazandı ve maçta 2-2'lik eşitliği sağladı.

Karar setinin ilk dakikalarında konuk takım 3-6'lık skor üstünlüğü sağladı. Halkbank, son bölümde skoru 10-12'ye getirse de son seti 11-15 kaybederek salondan 3-2 yenik ayrıldı.

Halkbank, grupta 6. maçını deplasmanda Belçika'nın Knack Roeselare takımına karşı oynayacak.

Kaynak: AA

